高校成立元宇宙院系，是博人眼球还是长远布局？

作者：yu

近日，南京信息工程大学发布的一则通知引发外界广泛关注。通知显示，人工智能学院(未来技术学院)信息工程系更名为元宇宙工程系。这意味着，南京信息工程大学成为了首个元宇宙院系的国内高校。

元宇宙最早出现于美国科幻作家尼尔・斯蒂芬森在1992年发表的一部科幻小说《雪崩》，小说中描绘了这样一个世界：人们利用虚拟现实技术打造了一个完全区别于现实世界的虚拟宇宙，在其中可以生活、工作、娱乐。

面对南京信息工程大学的做法，引起网友广泛热议，有人认为这是紧跟科技前沿，正好填补了人才空缺。也有人认为，这不过是炒作噱头。

据悉，南京信息工程大学是一所以大气科学为特色的全国重点大学，是国家“双一流”建设高校、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。该校的人工智能学院(未来技术学院)是在2021年7月成立，人工智能专业是全国首批35个获批的人工智能本科专业。目前，该学院已形成三个研究团队和方向：元宇宙研究院、智慧气象研究院、智慧医疗研究院。

我们看到，自2021年下半年以来，元宇宙风潮席卷全球，不仅是资本市场，各个行业企业也都纷纷涉足其中。根据《消费元宇宙开启下一个消费时代》公布的数据显示，截至2022年3月，全国“元宇宙”概念相关企业共计1532家。尤其在2021年，新成立企业711家，而在2020年这个数字仅为是110家。

值得一提的是，在2022年6月，全球首个元宇宙国际标准联盟正式宣告成立，这个名为“元宇宙标准论坛”(Metaverse Standards Forum)的组织，由全球36家科技行业巨头组成，包括Meta、微软、Adobe、英伟达等国外厂商，也有包括阿里巴巴达摩院、华为在内的中国成员。

可以说，无论是科技巨头还是初创企业，都将元宇宙视为极具潜力的蓝海市场。彭博行业研究预计，元宇宙的市场规模将在2024年达到8000亿美元;普华永道预计，2030年元宇宙市场规模将达到1.5万亿美元。元宇宙无疑是当今经济中具有潜力的市场之一。

当然，新兴产业的发展离不开人才的助力，元宇宙同样如此。随着元宇宙赛道上的企业越来越多，对人才的需求也将不断增长。

据智联招聘发布的《2022元宇宙行业人才发展报告》显示，2022年1-7月全平台元宇宙相关招聘职位数同比增长16.6%。分行业看，招聘元宇宙人才的TOP5行业为互联网/IT/电子/通信(职位数占比73.3%)、教育培训/科研(4.9%)、广告/传媒/文化/体育(4.8%)、制造业(4.3%)、房地产/建筑(2.5%)。

不过，元宇宙作为一种多项数字技术的综合集成应用，集成了虚拟现实、游戏、机器学习、区块链、3D图形、数字货币、传感器，在某些情况下还集成了支持各种传感交互的设备。由此可见，元宇宙人才是多元化复合型的，因此人才培养难度较高。

比特网认为，高校开设元宇宙相关专业，不仅有利于学生能够更加系统地学习元宇宙涵盖的各类前沿信息技术技术，还可以使人才储备会更加深入和丰富，从而满足各行各业对元宇宙人才的需求。因此，各大高校入局元宇宙，对于推动元宇宙产业的发展意义重大。

实际上，除了南京信息工程大学以外，还有多所高校通过成立研究中心或者是与企业合作等方式开展元宇宙教学与研究。

例如，4月16日，清华大学新闻与传播学院建立了一所元宇宙文化实验室，该实验室不仅是国内高校最早一批成立的元宇宙实验室，更是国内首个带有文化属性的元宇宙实验室。4月19日，中国人民大学交叉科学研究院宣布成立国内高校中首家元宇宙研究中心，旨在搭建全国元宇宙领域政产学研合作交流平台。4月27日，浙江大学国际联合商学院成立元宇宙校区，同时，浙江大学国际联合商学院还在筹备ZIBS元宇宙经济(Metanomics)研究中心，未来将通过与元宇宙校区的理论及实践交互循环。9月20日，由南宁职业技术学院和广西数科院科技有限公司合作共建的“元宇宙产业学院”揭牌成立，共同为解决各类就业构建良性环境，让数字化的应用型、复合型人才真正融入到数字化产业的发展中。9月20日，由南宁职业技术学院和广西数科院科技有限公司合作共建的“元宇宙产业学院”正式揭牌成立。

写在最后：

当前，元宇宙发展势头迅猛，不过，需要指出的是，即使有市场需求，但这不代表就此能高枕无忧。只有不断探索，才能把元宇宙专业办得名副其实。期待元宇宙教学力量，能够持续培养元宇宙优质人才，不断推出更多创新成果。