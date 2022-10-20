企业数字化转型如何事半功倍？微软亮出新招数

从蒸汽时代到电气时代，再到信息时代，每一次工业革命都极大提升了生产效率，并给人类社会带来了广泛且深刻的影响。当前，我们正迎来以数字技术为代表的第四次工业革命，数字经济成为带动未来发展的新引擎。而数字化转型作为数字经济发展的重要着力点，其必要性不断凸显，并在越来越多的企业中开始实施。可以说，数字化转型已成为时代发展的趋势。

10月13日，微软年度技术大会Ignite 2022及Ignite China中国技术峰会拉开帷幕，在同期举行的专题采访活动上，天极网采访到微软大中华区Azure产品市场部总经理陶然，他分享了微软智能云业务战略及技术解决方案的最新进展。

新服务、新功能

加速企业数字化转型升级

今年的Ignite大会，微软智能云矩阵发布超过100项新服务和新功能，助力客户、合作伙伴、开发者，事半功倍地加速数字化转型与数字化创新。据悉，新服务和新功能主要围绕以下五大方面：

1、数据驱动 增强业务韧性：Microsoft Intelligent Data Platform打通统一数据平台，并持续扩大全球合作伙伴生态系统，助力客户发掘数据洞察。

2、AI+自动化 推动降本增效：Azure人工智能服务持续升级;打造低代码AI开发平台;AI技术融入更多生产力和商业应用。

3、创新工作方式 赋能员工：在混合工作新常态下，高效助力团队协作，合理安排线下工作场所，并支持员工持续学习成长。

4、云开发平台 加速创新：持续完善云端开发测试平台;用自然语言进行低代码开发;AKS服务部署到边缘和混合环境。

5、随时随地 安全随行：完善低代码开发管理和云安全;面向多云的身份管理服务;基于Azure的去中心化可信认证。

在陶然看来，新功能和新服务主要集中在基础架构、数据和人工智能两个方面：

一是基础架构。基础架构层提供计算、网络、存储、安全等基础设施。其中，在计算场景，如何能够给到企业更多针对超大规模、大规模、以及微型规模的端到端的选择，是微软非常重要的一个目标。在网络场景，微软将虚拟机计算更新到第五代，实现CPU、网络吞吐、存储等性能的提升。

二是数据和人工智能。无论企业采用的是商用数据库，如SQL Server、Oracle等，还是开源数据库，如MySQL、PostgreSQL、MangoDB、NOSQL等，Azure Data Factory能够帮助Azure云端数据服务联通企业在云端，将企业在本地所有的数据库业务系统打通，实现真正的数据集成。

当然，集成只是第一步，第二步是数据分析。针对数据分析，微软提供了数据仓库的技术，以及开源的Hadoop和Spark技术。微软全新推出Azure Synapse，是微软最新一代云端兼容并蓄的数据仓库的服务，可以将企业的业务数据或者格式化的运营数据(operational data)，以多维度的方式进行业务洞察的提炼和分析。而基于开源的Hadoop和Spark，微软也有对应的Azure Hadoop服务，包括Data Grips in China的服务，为使用开源数据库的客户系统上云，提供Azure商用版本和服务。

第三步是数据治理，微软基于在SQL Server本地数据库和Azure云端数据治理的数十年经验，推出了数据治理产品Azure Purview，帮助企业对错综复杂的系统连接、数据连接，进行有序地整理和优化。

最后是AI，微软致力将AI变成企业的一种能力，例如Azure OpenAI服务，允许通过Azure平台访问OpenAI 的 API，以实现业务的真正创新和新产品的研发和迭代。

据介绍，Open AI为微软提供了三套解决方案，一是GPT，即自然语言和语义服务，实现与超级语言对话引擎进行人机交互;二是DALL-E，基于自然语言的自动化的图像生成和渲染服务，能够提供更多的有创意的，自动化AI的图像生成服务;三是Codex，能够进一步激发开发者的生产力。

稳固技术底座

助力中国企业“走出去”及跨国企业“走进来”

实际上，对于企业而言，数字化转型已不再是可有可无的锦上添花，而是关乎长远发展的战略选择。随着企业数字化转型的不断深入，市场对云服务的需求持续增长。

陶然指出，在全球范围之内，微软数据中心的区域数量持续稳步增加，再加上微软全球强大的骨干网络，有很多的业务和市场机会来助力中国传统企业，包括中国互联网企业出海的业务。“无论是传统企业，还是互联网企业出海，在业务扩张时，会碰到很多技术、IT、人员、语言以及合规的问题，微软中国以及微软智能云通过提供一整套解决方案助力中国出海企业。”

具体来看：在帮助中国企业出海方面，这种帮助并不只是简单地将IT应用系统迁移到云上，而是帮助企业解决出海时的后顾之忧。这背后包括很多技术细节，比如通过微软的一些基本的计算功能组件，帮助互联网客户实现To C高并发、高性能场景的需求，并通过Azure骨干网络实现高吞吐高流量的短视频、甚至游戏的业务支撑，为出海客户提供更好的市场体验。

不仅如此，微软还提供了许多数据增值服务，用于帮助互联网客户及出海企业客户，在海外可以使用更多的数据化业务进行业务创新。另外，微软智能云有一个非常重要的优势，能够让客户在中国本土管理海外的IT架构以及应用架构，这解决了架构的管理、部署、运维等方面的难题。目前，微软在全球范围之内各个国家和地区拥有一百多项合规认证，可以帮助客户解决合规方面的问题。

在帮助跨国企业在华开展业务方面，微软通过可信、合规、安全、隐私保护的方式，帮助跨国企业提供在中国境内的云服务，以及云上数据保护，从而帮助跨国企业能够用统一架构进行全球和本地的同步创新。

“所有中国客户都是微软最重要的客户，微软秉承的是能够全心全意帮助出海，包括本土行业客户进行数字化转型的目标。”陶然说道。

以低碳为导向

推动数据中心绿色发展

值得一提的是，随着数字经济对算力需求的持续提升，数据中心用电需求同步增长。为推动数据中心节能提效，微软宣布在2030年实现碳达峰，从2030年到2050年，消除自1975年成立以来所有的碳足迹。

基于这一战略，微软将从数据中心的设计、能源优化、基本消耗等方面入手，从而提供低能耗、高性能的云服务，比如在CPU方面，与Arm、英特尔、英伟达等合作伙伴进行共同的创新。同时，微软也在考虑将芯片性能发挥到最大，同时降低能耗。

写在最后：

数字经济时代正在加速到来，数字化转型既是企业的必然选择，也是千行百业实现业务增长的重要手段。可以肯定的是，在微软持续深耕技术与解决方案的背景下，将助力更多企业在日趋激烈的市场竞争中，抢占先机、扩大优势。