精编案例 | 数字化浪潮席卷而来，微软助力欧莱雅解锁转型升级之路

作者：yu

近年来，数字化转型风起云涌，已成为一种具有颠覆性的力量。特别是随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术在各行各业的应用，进一步改变了企业既有的管理模式和业务模式，并带来了全新的机遇。

推进数字化转型战略，让业务发展行稳致远

在这一背景下，美妆行业开始积极拥抱数字化，以实现更好的发展，欧莱雅便是其中一家。

2021年11月，欧莱雅中国与微软中国在第四届中国国际进口博览会上联合发布“科技焕发企业智能之美――共筑数字美丽”计划，并宣布将深化数字化转型合作，加速美妆科技转型。

转眼间，十个月的时间过去，双方的合作取得了哪些进展与成果？近日，天极网采访到欧莱雅中国首席信息官赵枫，就欧莱雅中国的数字化转型战略、与微软的合作细节，以及未来规划进行了分享。

欧莱雅中国首席信息官赵枫

实际上，作为美妆行业巨头，欧莱雅一直在积极探索业务与科技深度融合的数字化转型之路，并提出不只要做全球第一的美妆公司，更要做全球第一的美妆科技公司。

据了解，欧莱雅的数字化战略主要包括以下四个方面：

1、运营无界。利用科技让企业保持弹性和韧性，快速反应和调整运营执行的能力是非常重要的。欧莱雅一直非常关注利用云计算、敏捷开发的交付，在新常态中继续帮助业务打造新的能力，最终给消费者带来随时随地的美好消费体验。

2、数察而明。数字化进程到了今日，数据已经变成了血液。每天会从各个业务单元、团队产生各种各样的数据。欧莱雅关注的是如何把他们有机结合在一起，让数据变得可用、可信、可管，为业务带来更多洞察，更好地赋能企业决策。

3、予智为美。用更智能的认知技术，更好地帮助繁多的数字资产，更好地适应现在业务的快速发展需求。

4、以简驭繁。利用机器学习，包括RPA、低代码流程自动化工具，用更低的成本和更高的效率实现业务需求。欧莱雅一直在推动的方向是让繁复的业务流程紧密连接在一起，让工作变得更简化、更优化。

“在复杂多变的VUCA时代(volatility易变性、uncertainty不确定性、complexity复杂性、ambiguity模糊性)，以及充满‘黑天鹅’的环境中，欧莱雅需要保证科技随时随地让运营保持通畅，让业务持续和稳定地发展。”赵枫说道。

深化合作，激活企业智能

值得一提的是，通过与微软不断深化合作，欧莱雅加速完善了数据平台及业务创新能力建设，激活了企业智能。

在数据应用方面，欧莱雅基于微软Azure的PaaS数据平台，最大限度使用PaaS的自动扩容、自动收缩功能来保证弹性，以应对业务变化的波峰和波谷。如每年的“大促”，有非常高的业务量。PaaS平台能够让数据平台更好地适应业务变化，大幅降低了扩容时间、人工干预频率，以及运维工作量。

在技术方面，欧莱雅利用机器学习、低代码的流程自动化工具帮助内部更好地提效。一方面，很多内部审核流程，尤其是一些投放的审核，流程是很复杂的，人工成本也非常高。现在我们利用认知服务，包括自然语言处理技术、计算机视觉的AI原子能力，可以更好地识别审批过程当中涉及的视频、图文、关键信息、语音等，不断提高智能审核的质量。另一方面，缩减了审核成本，提升了效率以及审核的覆盖率和时效性。

赵枫表示：“欧莱雅希望与微软的合作，不仅着眼于当下，更多是面向未来，建立长期的合作伙伴关系，让双方都能从中获益。”

为消费者创造美的体验

现如今，中国已经是全球最重要的美妆市场之一，但消费群体的不断壮大推升了更加多变、更加细分的需求。

据赵枫介绍，面对复杂多变的市场，欧莱雅通过数字技术、设计来贴近中国消费,为他们创造美的体验与感受，具体来看：

第一，让科技变成产品功能的延伸。欧莱雅在2021年“双十一”推出了一款YSL“口红打印机”，为对美有高品质、高追求的消费者提供了个性化的美妆产品。该款口红打印机利用AR增强现实技术，按照消费者的喜好，如时尚潮流、实景和穿搭，实现灵活地取色和配色的功能，消费者可以每天根据穿搭去更换喜欢的颜色。

第二，提高可用性，增强消费者在使用产品过程中的科技感和享受感。2021年5月，欧莱雅开设巴黎欧莱雅全球首家旗舰店，通过引入数字孪生店概念，在线上也同步开通了一个与之对应的云店，两者紧密融合，从而让线下的门店为消费者带来更好的数字化体验，线上的云店带来更好的人性化服务。

“在消费者消费过程中，帮助他们更好地去感受美，更好地成就美，”赵枫说，“我们希望不光通过产品，还有线上、线下结合的数字化体验都能传达这份美好。”

面向未来，赵枫表示，欧莱雅希望通过自身努力，为消费者创造未来之美。第一，通过使用数据能力，为企业内部做一些决策性的赋能，为消费者带来更好的体验;第二，探索新的模式，比如线上、线下全渠道运营，利用社交电商、社交媒体等进行拓展，同时利用新生态等方面做技术性的加持，在新的渠道上探索更多可能性;第三，利用大数据分析提高供应链的敏捷性，提高产品的追踪溯源的能力，更好地为合作伙伴和消费者创造价值;第四，采用更新颖的方式去探索Web3，从线上、线下，升级至线上、线下、链上于一体的消费新场景。

写在最后：

当前，美妆市场环境越发复杂、竞争也日趋激烈，企业如何在逆境中谋求更大的发展，已成为一个必须要面对的课题。

欧莱雅借助微软提供的解决方案、智能应用，不仅获得了更大的竞争优势，同样也为美妆行业数字化转型提供了一个可参考、可借鉴的样本。