精编案例 | 化工行业如何数字化转型？AVEVA剑维软件给出答案

作者：yu

随着大数据、云计算、人工智能、物联网等数字技术的广泛运用，人类社会迎来了数字经济时代，越来越多的行业开始拥抱数字化转型，以谋求重构业务和商业模式，实现高质量发展，化工行业亦是如此。

值得一提的是，工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出，石化化工行业要加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平。

由此可见，化工行业数字化转型已成为大势所趋。

数字化转型面临挑战？

成立于2001年的上海赛科石油化工有限责任公司(以下简称：上海赛科)是由中国石化上海石油化工股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国石化上海高桥石油化工有限公司共同持股的公司，拥有设计能力为109万吨/年乙烯裂解、65万吨/年苯乙烯、60万吨/年芳烃抽提、52万吨/年丙烯腈、18万吨/年丁二烯抽提、60万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚苯乙烯、25万吨/年聚丙烯等大型化工装置。每年可向市场提供国内紧缺的高质量、多规格、宽覆盖面的石化产品超过320万吨。

在数字化转型的道路上，上海赛科可以说是化工行业的先行者之一。近年来，上海赛科以数字化统领企业生产、管理全过程，促进转型升级。不过，在这一过程中，也伴随着挑战。

当前，数据作为数字化时代的战略性资源，已成为一种与土地、劳动力、资本、技术并列的新型生产要素。拥有数据分析和处理能力，将是提升核心竞争力的关键。然而由于化工行业的特殊性，面临着数据分散、类型繁多，应用困难等痛点，如何高效利用海量、繁杂的设备运行数据，推动数据价值释放，从而加快数字化转型步伐，成为摆在上海赛科面前的必答题。

出于全球工程和工业软件企业AVEVA剑维软件在工业软件上的技术优势，上海赛科选择与AVEVA剑维软件携手合作，通过实时数据基础架构AVEVA PI System，打造“可预测、可监控、可分析、可优化”的数字化工厂。

让数据焕发生机，持续释放价值

对于化工企业的数字化转型来说，要想让数据焕发生机，数据分析是的关键一步。据了解，AVEVA PI System主要通过以下四步帮助企业释放数据价值：

1、对于已经入库的实时数据，AVEVA PI System支持人工和自动的数据清洗，主要完成时间戳对齐、数据有效性筛选、测点选取等;

2、在算法建模阶段，在正常设备工作时段，系统会剔除冗余测点，建立测点配置和数据的导入模型;

3、在数据分析环节，系统会形成统一健康度曲线，包括实时评估、历史数据回填，进行总体评估和预警;

4、在关联评估环节，系统根据工程师设置预警的规则，对有效测点进行设备健康评估，包括对预警和异常关联点的分析等。

在具体应用上，AVEVA PI System集成了上海赛科工厂内工艺、设备、环保、消防、HSSE实验室等数据，形成了生产领域的大数据平台，同时，AVEVA PI System还为上海赛科提供了各类应用物联数据的联网传输，帮助该公司利用智能仪表、机器人、VR等技术，实现了现场无人化、运营数字化管理。

在生产层面，AVEVA PI System可以实时采集下层DCS、SIS、仪表、火灾气体、APC等数据，以支撑上游例如能源优化、工艺模拟、设备智能预警等功能，并且为物料平衡、危废品管理提供支持，甚至还能够与赛科ERP的不同模块进行一系列集成，打造了一体化数据流，为维护优化提供算法支撑。

在设备层面，AVEVA PI System不仅可以利用动态设备的实时状态数据完成智能预警，还能够打通工程图档、工艺图、仪表数据等静态数据，提升企业决策水平。

在运维层面，运维人员还可以在移动设备端，实时掌握数据的状态提醒、静态数据集成、报警的发布，并能实现轻松调取和模板化切换。在AVEVA PI System的AF模板计算的帮助下，工程师还能通过不同颜色标识，直观获取现场设备状态。

不仅如此，AVEVA PI System所拥有的AF资产框架功能，可以整合赛科工厂所有数据资产，从而构建智能工厂的标准化数据模型。通过对范本对象的管理，赛科工厂内无论是分离器、压缩机或是一台泵，都能够快速在同类型设备上实现重复部署，提升数字化转型效率。

“数字化转型赋能化工行业往绿色化、低碳化、高值化、高端化方向发展，”上海赛科石油化工责任有限公司IT总经理张晨表示，“石化工业大数据治理是产业数字化转型之路的关键，借助AVEVA PI System，上海赛科成功建设了这样的一个平台，消除信息孤岛。”

写在最后：

在数字化浪潮下，数据无疑已成为了企业的战略资产。作为大数据治理与分析引擎，AVEVA PI System帮助上海赛科从数据中发现运营和业务洞察力，为转型升级注入了强大动力，为化工行业的数字化转型提供新的路径。