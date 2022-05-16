精编案例 | 数字化转型对零售行业意味着什么？

作者：yu

数字化转型正在影响我们今天所知的每一个领域和行业，从金融服务和娱乐到教育、制造和医疗保健。企业通过数字化来提升他们的服务并提供符合客户期望的产品。数字化转型的核心目标正变得更加响应不断变化的客户偏好和市场趋势。

零售行业的数字化转型也是如此。作为商品流通的终端环节，零售业是国民经济的基础产业，也是消费拉动经济增长的重要着力点。近年来，随着生活水平的不断提升，人们的消费理念和需求逐渐变化。与此同时，人工智能、云计算、大数据等新兴技术的不断成熟，正在加快零售行业数字化转型的步伐。

据市场研究机构Mordor Intelligence的数据显示，2020年全球零售数字化转型市场价值1435.5 亿美元，预计到2026年将达到3885.1亿美元，并在预测期内(2021年至2026年)以18.2%的复合年增长率增长。

数字化转型能获得什么？

实际上，数字化转型消除了传统技术的限制，使零售行业能够更灵活地适应当前的市场趋势和要求，具体来看：

1、确保更多的连接

数字化转型使零售商和顾客更容易通过社交媒体账户、网站、聊天机器人、移动应用程序等进行联系和沟通。

2、销售更便捷

通过人工智能工具，顾客可以在没有收银员的情况下购物。一些流程的人工智能自动化将提升客户体验。此外，它使零售商不仅可以在实体店销售产品，还可以通过网站或移动应用程序销售。

3、更高的收入

数字化转型可以使供应商可以有多个收入渠道，从而有机会触及更广泛的目标受众。

4、更好的购物体验

数字化转型带来的所有变化都会影响客户体验，并使其变得更好。技术工具方便了员工的工作，使服务更加快捷高效，从而使顾客获得了高质量的服务，使购买产品的过程变得更加愉快等等。由于数字化转型的整个概念是以客户为中心的，他们获得最多，将使业务变得更好。

透过案例看转型升级之路

目前，已有诸多零售品牌参与到数字化转型的行列中，并取得了一定的成效。

1、Target：利用个性化和客户忠诚度

作为美国第二大零售商，Target早在2014年就启动了数字转型计划，迄今为止已经取得了一些显著的成果。

作为最重要的数字化手段之一，该公司在50家美国门店使用了Beacon技术。这些支持蓝牙功能的设备能够跟踪客户的室内位置，并就附近的交易发送个性化建议和即时警报，让用户在商店里保持忙碌。此外，购物者可以使用店内导航轻松地从购物清单中找到商品。

数据和分析被认为是该公司的主要优先事项之一。拥有2700多万用户，其目标应用程序不仅是该公司数字武库中最强大的武器之一，也是了解用户偏好、行为趋势和购物习惯的丰富来源。此外，Target已于2018年推出其移动支付系统。

2、沃尔玛：零售业领先的数据支持创新

自2009年首次推出其电子商务平台Walmart Marketplace以来，这家零售巨头一直在增长其数字潜力。其技术部门沃尔玛实验室(@WalmartLabs)推出了一系列创新产品，包括沃尔玛移动应用程序、下一代搜索引擎Shopycat和Goodies(基于订阅的美食配送，在试用一年后关闭)。

沃尔玛移动应用程序提供的功能包括购物清单(包含语音输入)、数字优惠券、地理围栏和定向优惠，以及室内导航。它的一款产品“储蓄捕捉器”将其他网店的价格与沃尔玛当前的价格相匹配。如果找到更便宜的优惠，系统会发行一张价值相当于差价的优惠券，这样用户就可以以最低的价格买到产品。

沃尔玛的在线市场仍然是该公司投资的核心数字计划。虽然该公司只有3%的收入来自在线销售，但这些数字仍然令人印象深刻。2018年的5003.4亿美元中，有3%几乎算不上是微不足道的变化。

像许多其他品牌一样，沃尔玛了解数据的潜力。沃尔玛首席执行官Douglas Mcmillon表示，沃尔玛目前每天处理40 PB的数据。为了分析其中的信息，这家零售巨头目前正开发私有云解决方案，该解决方案将能够每小时处理2.5 PB的数据。该公司正在积极利用客户数据来个性化购物体验，提供更多相关的优惠、优惠券、产品推荐，并简化结账和付款。

3、亚马逊：无收银员商店的新购物体验

Amazon GO在纽约、西雅图、芝加哥和旧金山有13家商店。这些商店的特别之处在于，在商店购买的物品不需要付款。

新的概念商店采用了亚马逊的Just Walk Out技术，下载Amazon GO应用后，客户连接他们的亚马逊账户。通过使用计算机视觉、传感器融合和深度学习算法，店内设备可以显示顾客购买了哪些商品。在客户离开Amazon GO商店后，与被检查的应用程序连接的Amazon帐户将为购买付费。

写在最后：

数字化转型对于希望在当今市场保持竞争力的零售业至关重要。

需要指出的是，数字化转型并不会随着新技术的采用而结束。要实现有意义的数字化转型，企业必须超越技术的思维。企业只有通过彻底改革运营、创造合作机会、扩大服务产品以及彻底改变客户体验方式才能从数字化中获益。